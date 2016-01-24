بعد أسبوع من رفع العقوبات: إيران تستعد لشراء 114 طائرة

إيران تستعد لشراء 114 طائرة إيرباص

دعا وزير النقل الإيراني الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع الطيران في بلاده .

وأعلن عباس أخوندي أمام 300 من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطيران في طهران عن خطة بلاده لشراء 114 طائرة من شركة إيرباص الأوربية لصناعة الطائرات، ومطالبا شركة بوينج بالدخول في مفاوضات مماثلة.

وأكد وزير النقل الإيراني أن بلاده ستوقع عقد الطائرات الـ 114 خلال زيارة الرئيس حسن روحاني لفرنسا المقررة في 27 من كانون الثاني/يناير، والتي سيرافقه فيها عدد كبير من رجال الأعمال الإيرانيين .

وأضاف أخوندي أن بلاده بحاجة إلى 400 طائرة للرحلات الطويلة ومئة طائرة للرحلات المتوسطة.

وأشار إلى أن إيران تملك حاليا 256 طائرة 150 منها تعمل حاليا بمعدل عمر 20 سنة تقريبا.

وسمح دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ قبل أكثر من أسبوع برفع العقوبات الدولية وخصوصا الأمريكية والأوربية المفروضة منذ 36 عاما، حيث كانت تمنع إيران من شراء طائرات جديدة.