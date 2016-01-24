البث الحي
منوعات

بعد أسبوع من رفع العقوبات: إيران تستعد لشراء 114 طائرة

24/1/2016

إيران تستعد لشراء 114 طائرة إيرباص

دعا وزير النقل الإيراني الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع الطيران في بلاده .

وأعلن عباس أخوندي أمام 300 من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطيران في طهران عن خطة  بلاده لشراء 114 طائرة من شركة إيرباص الأوربية لصناعة الطائرات، ومطالبا شركة بوينج بالدخول في مفاوضات مماثلة.

وأكد وزير النقل الإيراني أن بلاده ستوقع عقد الطائرات الـ 114 خلال زيارة الرئيس حسن روحاني لفرنسا المقررة في 27 من كانون الثاني/يناير، والتي سيرافقه فيها عدد كبير من رجال الأعمال الإيرانيين .

وأضاف أخوندي أن بلاده بحاجة إلى 400 طائرة للرحلات الطويلة ومئة طائرة للرحلات المتوسطة.

وأشار إلى أن إيران تملك حاليا 256 طائرة 150 منها تعمل حاليا بمعدل عمر 20 سنة تقريبا.

وسمح دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ قبل أكثر من أسبوع برفع العقوبات الدولية وخصوصا الأمريكية والأوربية المفروضة منذ 36 عاما، حيث كانت تمنع إيران من شراء طائرات جديدة.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مسعود أوزيل يوجه رسالة لبرلماني ألماني بشأن الإسلاموفوبيا (فيديو)

اللاعب الألماني مسعود أوزيل (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)