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بالفيدو: أرسنال يخسر من تشلسي ويفقد صدارة الدوري

24/1/2016

خسر أرسنال فرصة استعادة صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد هزيمته  يوم الأحد1 – صفر أمام تشلسي ضمن مبارايات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد مهاجم البلوز دييجو كوستا بعد تمريرة عرضية من برانيسلاف إيفانوفيتش، في مباراة شهدت طُرد بير ميرتساكر مدافع ارسنال في الدقيقة 20 من الشوط الأول

وحافظ تشلسي على سجله خاليا من الهزائم تحت قيادة المدرب المؤقت الهولندي جوس هيدينك الذي تولى تدريب الفريق بعد إقالة جوزيه مورينيو الشهر الماضي.

وبهذه النتيجة تقدم حامل اللقب للمركز 13 برصيد 28 نقطة، بينما تراجع أرسنال للمركز الثالث برصيد 44 نقطة وهو نفس رصيد مانشستر سيتي وبفارق ثلاث نقاط عن ليستر سيتي المتصدر.

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