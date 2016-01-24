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العبادي: الإرهاب عدوى ستنتقل من العراق لدول الجوار

24/1/2016
حيد العبادي، رئيس الوزراء العراقي

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن خطر الإرهاب في العراق داهم وعدواه حتماً ستنتقل إلـى دول الجوار إذا لـم تتكاتـف الأمـة الإسلاميـة، مؤكداً على ضرورة احترام وحدة الشعب العراقي.

وأضاف خلال كلمته أمام مؤتمر برلمانات الدول الإسلامية المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد (الأحد)، أن تهجير نحو 11 مليون سوري داخلياً وخارجياً وضـيـاع مـستقبـل أجيال بمثابة أرضيـة خصبـة لتنامـي الإرهاب.

وأوضح "العبادي" أن كل الذين يدافعون عن تراب العراق هم عراقيون ونحقق انجازات في معاركنا ضد تنظيم الدولة، وتابع: "نحرر الرمادي وتكريت وديالى ونتجه لـتـحـريـر الموصل وهذا العام سيكون عام النصر".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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