الزمالك يتعثر ليحافظ للأهلي على صدارة الدوري

تعادل الزمالك المصري مع نظيره سموحة إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت ضمن المرحلة السادسة عشر من الدوري المصري لكرة القدم

تقدم لسموحه لاعبه "عمرو المنوفي" في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول ، إلا أن مدافع الزمالك حمادة طلبة كان له رأي اخر بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 90، بعد أن أضاع زميله أحمد دويدار ضربة جزاء في الدقيقة 87،

حافظت هذه النتيجة على صدارة الأهلي لصدارة الدوري المصري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك (31) بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 24 نقطة.