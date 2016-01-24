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الزمالك يتعثر ليحافظ للأهلي على صدارة الدوري

24/1/2016

تعادل الزمالك المصري مع نظيره سموحة إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراة التي  جمعتهما على ملعب بتروسبورت ضمن المرحلة السادسة عشر من الدوري المصري لكرة القدم

تقدم لسموحه لاعبه "عمرو المنوفي" في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول ، إلا أن مدافع الزمالك حمادة طلبة كان له رأي اخر بإحرازه هدف التعادل  في الدقيقة 90، بعد أن أضاع زميله أحمد دويدار ضربة جزاء في الدقيقة 87،

حافظت هذه النتيجة على صدارة الأهلي لصدارة الدوري المصري برصيد 32 نقطة  بفارق نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك (31)  بينما ارتفع  رصيد سموحة إلى 24 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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