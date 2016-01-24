التحفظ على ممتلكات 1370 فردا و62 شركة بتهمة الانتماء للإخوان

المستشار عزت خميس رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان

أعلن رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين المستشار عزت خميس، أن عدد الأفراد المتحفظ على أموالهم بلغ 1375 فردا، تم التحفظ عليهم، وأنه تم رفع التحفظ عن 5 أفراد فيصبح عدد الأفراد المتحفظ عليهم حاليا 1370 فردا حتى الأن.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقد بالهيئة العامة للاستعلامات أن الرصيد المتحفظ عليه بلغ 154 مليون و758 ألفجنيه ، ومليوني دولار ومليون و378 ألف ريال سعودي .

وأن عدد السيارات المتحفظ عليها بلغ 460 سيارة، وأنه تم التحفظ على 1266 جمعية، تم رفع التحفظ عن 41 جمعية ليكون العدد النهائي الجمعيات المتحفظ عليها1125 جمعية، والأموال المتحفظ عليها في هذه الجمعيات بلغت 20مليونا و87 ألف جنيه، و64 ألف دولار.

وأوضح رئيس اللجنة أن عدد المدارس التي تم التحفظ عليها 112 مدرسة، رفع التحفظ على 7مدارس منها ليكون عدد المدارس النهائي هو 105 مدارس ة، وبلغ عدد الأموال المتحفظ عليها فيها 283 مليونا و888 ألف جنيه.

وأن عدد المستشفيات المتحفظ عليها هو 43 مستشفى بالإضافة إلى الجمعية الطبية ولها 27 فرعا، وجميعه رابعة العدوية ولها فرعان، ورصيدها 111 مليونا و183 ألف جنيه ، وتم رصد أموال في خزينتها بلغت 5مليارات و56 ألف جنيه.

وأن عدد الشركات المتحفظ عليها 65 شركة ورفع عن 3شركات فيصبح العدد النهائي للشركات المتحفظ عليها 62 شركة، والتحفظ على 17 مليونا و402 ألف جنيه، و117 ألف دولار، و7ألاف يورو.

وأن شركات الصرافة 21 شركة تم رفع التحفظ عن شركتين منها , ليتبقى التحفظ على 19 شركة، ورصيدها 81 مليون جنيه.

وأوضح رئيس اللجنة أنه تم تشكيل لجان لتقييم القيمة المالية والمادية للكيانات المتحفظ عليها، وأشار إلى أن قيمة المدارس المتحفظ عليها هو 3مليارات و505 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن باقي اللجان والخبراء يباشرون عملهم للتقييم.