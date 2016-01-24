البرغوثي: المقاطعة أثبتت أن الحل ليس بيد أمريكا



البرغوثي: الانتفاضة كبدت إسرائيل أكثر من 30 مليون دولار في 2015

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن حركة المقاطعة أدت إلى خسارة إسرائيل نحو 31 مليون دولار في 2015، وتابع: "ورثنا قول أن الحل بيد أمريكا منذ عهد السادات لكـن الواقـع أثبـت فشـل هذه المقولـة".

وأضاف خلال كلمته في ندوة المشروع الوطني الفلسطيني باسطنبول (الأحد)، أنه لابد من الحديث عن الصمود البطولي لأهل قـطـاع غـزة أمـام الاعـتداءات الإسرائيلية المتكررة، مؤكداً على ضرورة دعم المناضلين.

وأشار "البرغوثي" إلى أن عدد المستوطنيـن زاد مـن 111 ألف مستوطن عام 1993 إلى أكثر من 650 ألفا حالياً، لافتاً إلى أن العدوان على غزة بدأ في الضفة وما يقال عـن أن الضفـة لا تفعل شيئا قول مغلوط.

وأوضح أنه من الخطأ تفصيل الواقع الفلسطيني جغرافيا ولابد من الحديـث عـن سلطـة وفلسطين واحدة، كما أن تشكيل قيادة فلسطينية موحدة لا يعني إلغاء أي طرف من معادلة النضال ضد المحتل.

من جهته قال حسام بدران، القيادي بحركة حماس، إن الانتفاضة الأخيرة صرخة في وجه الـمحتـل ومشروع التسويـة للسلطـة الفلسطينية، مما يستلزم حدا أدنى من التوافق الفلسطيني خلال المرحلة الراهنة.

وتابع: "أنا ضد مصطلح شطري الوطـن والضفـة وغزة مكملتان لبعضهما البعض في مشروع المقاومة"، مؤكداً أن الانـتـفـاضـة عكسـت مدى إدراك الشباب الفلسطيني بقضيته وقدرته على التحرك الفوري.