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الاحتلال يعتقل نائبًا ووزيرًا سابقا من حماس بالضفة

24/1/2016

اعتقلت قوّات الاحتلال فجر الأحد، النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس حاتم قفيشة، ووزير الحكم المحلي الأسبق عيسى الجعبري بعد مداهمة منزليها في مدينة الخليل جنوب الضّفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت حي "نمرة"  في تمام الساعة الواحدة فجرا، وأجرت عمليات تفتيش في منزل الجعبري قبل اقتياده إلى جهة مجهولة، فيما اعتقلت قفيشة من منزله في حي "وادي الهرية" حوالي الساعة الثانية والنصف فجرا.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر بحركة حماس لم يكشف عن اسمه أن الاعتقال "سبقه حرق سيارة النائب في المجلس التشريعي حاتم قفيشه على يد مجهولين في وقت متأخر من ليل الأحد".

وطالب القيادي في حماس "السلطة الفلسطينية بالكشف عن العملاء الذين قاموا بحرق سيارة النائب في المجلس لتشريعي".

يشار إلى أنّ الاحتلال أفرج عن قفيشة في شهر مارس آذار الماضي، وعن الجعبري في شهر ابريل نيسان الماضي، أي قبل أقل من عام.

وأمضى قفيشة في سجون الاحتلال نحو 12 عاما جلّها في الاعتقال الإداري، فيما أمضى الجعبري أكثر من 9 سنوات منها 7 سنوات في الاعتقال الإداري.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال  بشكل شبه يومي في الضفة الغربية.

وتشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود نحو 7000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

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