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احتجاجات واسعة بالمغرب رفضا لخفض وظائف التعليم

24/1/2016

 

تظاهر آلاف المعلمين المتدربين المغاربة وأسرهم  اليوم الأحد في شوارع العاصمة الرباط احتجاجا منهم على خطط حكومية لخفض الوظائف في قطاع التعليم متحدين بذلك حظرا رسميا على المظاهرات.

رفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تنم عن التحدي وساروا أمام المئات من أفراد الشرطة وذلك بعد أسابيع من اتهام الشرطة بقمع احتجاج سابق بشكل عنيف.

وقال المنظمون  إن عدد المتظاهرين  بلغ نحو 40 ألف شخص .

وقالت الحكومة المغربية الخميس الماضي إنها لن تسمح بأي احتجاجات من دون تصريح، بينما قال المنظمون لتلك الاحتجاجات إن الدستور يكفل لهم الحق في الاحتجاج.

وقال متحدث باسم المعلمين المتدربين إن الحكومة أجرت محادثات مع المحتجين أمس السبت خلال اجتماع ساعدت نقابات عمالية على انعقاده.

وفرقت شرطة المغرب معظم المظاهرات السابقة للمعلمين المتدربين في المملكة، لكن محتجين يقولون إنهم سيواصلون التحرك لإلغاء قرارات حكومية.

ودفع تعامل الشرطة مع الاحتجاجات حكومة رئيس الوزراء "عبد الإله بن كيران" إلى إصدار أوامر بفتح تحقيق في عنف الشرطة

وفي وقت سابق قال وزير الداخلية المغربي "محمد حصاد" أمام البرلمان إن قوات الأمن "تدخلت في احترام تام للقانون ولم تسجل سوى حالة واحدة لعنف شديد" مشيرا إلى أن وزارته فتحت تحقيقا حولها.

يذكر أن هذه المظاهرات هي واحدة من عدة مسيرات خرجت خلال الشهور القليلة الماضية احتجاجا على خطط حكومية لخفض الإنفاق والحد من التعيين في القطاع العام ضمن اصلاحات تستهدف زيادة أموال الدولة.

 

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