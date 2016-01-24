إيران تعتقل نحو 100 شخص على خلفية اقتحام السفارة السعودية

اعتقلت السلطات الإيرانية نحو 100 شخص بتهمة الهجوم على السفارة السعودية في طهران، والذي أدى إلى قطع العلاقات السعودية الإيرانية، حسب ناطق باسم جهاز القضاء الإيراني.

وكان محتجون إيرانيون هاجموا يوم 2 يناير/كانون الثاني السفارة السعودية في العاصمة طهران وقنصليتها في مدينة مشهد احتجاجا على إعدام السعودية لنمر النمر.

وقال غلام حسين محسن إيجي "منذ الهجوم، قُبِض على نحو مئة شخص، وبعضهم أطلق سراحه" حسب وكالة إيرنا الرسمية.

وأدان قائد الثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي حادث اقتحام السفارة السعودية.

وقال "مثلما كان الحال مع السفارة البريطانية في السابق، فإن هذا الحادث ضد البلد وضد الإسلام. ولست موافقا على ما حصل".

وكانت السلطات الإيرانية "دانت" نهب السفارة السعودية في وقت سابق من الشهر الحالي .

وأضاف إيجي أن أحد الإيرانيين قبض عليه في "الخارج" وأعيد إلى البلاد.

وقالت إيران في وقت سابق إنها اعتقلت نحو 40 شخصا على خلفية اقتحام السفارة السعودية في طهران وأربعة أشخاص على خلفية الهجوم على القنصلية السعودية في مشهد.