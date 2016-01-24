أضعف 25 كلمة مرور متداولة على الإنترنت

أصدرت شركة "سبلاش داتا" لخدمات أمن المعلومات قائمة بأضعف وأسوأ 25 كلمة مرور تم استخدامها خلال العام الماضي نظراً لسهولة توقعها من جانب قراصنة المعلومات.

وأشارت الشركة في تقريرها إلى أن كلمتي المرور "123456" و"باسورد" أو password"" كانتا الأضعف وفي نفس الوقت كانتا الأكثر استخداماً بين مستخدمي شبكة المعلومات، وهو ما سهل مهمة محترفي اختراق أجهزة الكمبيوتر وقراصنة المعلومات.

وأشار موقع "بي.سي ماغازين" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركة "سبلاش داتا" تصدر في شهر يناير/كانون ثاني من كل عام قائمة بأسوأ كلمات المرور اعتماداً على تحليل بيانات أكثر من مليوني كلمة مرور تم الاستيلاء عليها من جانب القراصنة.

ومنذ بدأت الشركة تجميع بيانات هذا التقرير في 2011 احتفظت كلمتا "123456" و"باسورد " بقمة قائمة كلمات المرور الأسوأ والأضعف باستمرار.

كما ظلت كلمة "qwerty" من أشهر كلمات المرور المستخدمة والتي يسهل التنبؤ بها أيضا في قائمة سبلاش داتا وذلك بفضل سلسلة أفلام حرب النجوم.

وكانت كلمة "ستار وورز" star wars"أو حرب النجوم نفسها هي الكلمة رقم 25 في قائمة أسوأ كلمات المرور التي أصدرتها الشركة.

من ناحيته قال مورغان سلاين، الرئيس التنفيذي لشركة "سبلاش داتا"، في بيان إن استخدام الكلمات الشهيرة الشائعة في عالم الرياضة أو موسيقى البوب ككلمات مرور ليست من الأفكار الجيدة أيضاً.

كما أشار تقرير "سبلاش داتا" إلى أن قراصنة الإنترنت يستخدمون مجموعة كبيرة من الأدوات لسرقة كلمات المرور، لكنهم في أغلب الأحيان يبدأون بتجربة الكلمات البسيطة الشائعة مثل "123456".

لذلك توصي شركات أمن المعلومات المستخدمين باستخدام مزيج من الحروف والأرقام والرموز الخاصة في كلمات المرور حتى يصعب على القراصنة اكتشافها.

كما يمكن للمستخدمين استخدام تطبيقات "مدير كلمة المرور" التي تقوم بتكوين كلمات مرور عشوائية للحسابات المختلفة.

وفي هذه الحالة لا يحتاج المستخدم إلا تذكر كلمة مرور واحدة وعندما يتم إدخالها عبر واجهة المستخدم، فإنه يتم تحويلها إلى كلمة مرور عشوائية للدخول إلى الموقع المطلوب.