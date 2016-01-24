أتلتيكو مدريد يفقد الصدارة وبلباو يكتسح إيبار بخماسية

فشل أتلتيكو مدريد في استعادة الصدارة بتعادله سلبا اليوم الأحد مع ضيفه إشبيلية في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

على ملعب فيسنتي كالديرون في العاصمة مدريد وأمام نحو 58 الف متفرج، حاول لاعبو الأتليتي استعادة الصدارة التي ذهبت إلى برشلونة حامل اللقب بعد فوزه أمس على مضيفه ملقة 2-1 ، لكنهم لم ينجحوا.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 48 نقطة وبقي متخلفا بفارق الأهداف عن برشلونه فيما ارتفع رصيد إشبيلية إلى 33 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية اكتسح بلباو فريق إيبار بخمسة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن.

سجل لبلباو كل من أرتيز ادوريز (12 و52) وسابين ميرينو (27) والفرنسي إيميريك لابورت (40) والأرجنتيني ماورو دوس سانتوس (80 خطأ في مرمى فريقه)، بينما أحرز لإيبار بورخا باستون (4 و49 من ركلة جزاء).

وفي نفس المرحلة تعادل ديبورتيفو لاكورونيا مع ضيفه فالنسيا بهدف للوكاسفي الدقيقة (27)، ليتعادل بعدها لالفارو نيغريدو لفالنسيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة ارتقى ديبورتيفو للمركز التاسع برصيد 30 نقطة في مقابل 26 لفالنسيا العاشر.

بينما تختتم مباريات المرحلة الحادية والعشرين غدا الاثنين بلقاء ليفانتي مع لاس بالماس.