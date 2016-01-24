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أبل وجوجل يحرزان تقدما بشأن تطوير سيارة من غير سائق

24/1/2016
مقر شركة جوجل

قال "دايتر زيتشه" الرئيس التنفيذي لشركة دايملر إنه علم خلال زيارة قام بها في الفترة الأخيرة لوادي السليكون أن شركة أبل وشركة جوجل أحرزتا تقدما أكبر مما كان يتوقع فيما يتعلق بمشروع للسيارات من غير سائق.
 
وتعمل العديد من شركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا في وادي السليكون الأمريكي على تطوير سيارة من دون سائق.

واختبرت جوجل نموذجها لمثل هذه المركبة في العام 2012، وردت دايملر بتطوير سيارة من فئة اس من طرازها مرسيدس بنز التي قطعت مسافة 103 كيلومترات من دون الحاجة لتدخل من السائق.
 
وترددت شائعات عن أن شركة أبل المنافسة تعمل كذلك على سيارة من دون سائق لكن الشركة لم تؤكد ذلك.

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