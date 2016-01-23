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واشنطن تدعو لـ"تحرك حاسم"ضد تنظيم الدولة بليبيا

23/1/2016
تنظيم الدولة بليبيا ـ أرشيف

قال قائد عسكري أمريكي أمس (الجمعة) إن هناك حاجة لتحرك عسكري حاسم لوقف انتشار تنظيم الدولة  في ليبيا مضيفا أن التنظيم يريد أن يستغل ليبيا لتكون منصة لتنسيق الأنشطة عبر أفريقيا.
 
وقال الجنرال "جوزيف دانفورد" رئيس هيئة الأركان المشتركة "أشعر بالقلق من انتشار تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا دون رقابة. لذا أعتقد أن القادة العسكريين مدينون لوزير الدفاع والرئيس بإيجاد سبيل للتعامل مع توسع الدولة الإسلامية في ليبيا" على حد وصفه .
 
وفي كلمة أمام مجموعة صغيرة من الصحفيين خلال رحلة لباريس أضاف "لابد أن تتخذ تحركا عسكريا حاسما للتصدي لتوسع الدولة الإسلامية، وفي الوقت ذاته تريد أن تقوم بذلك بطريقة تدعم عملية سياسية طويلة المدى". 

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