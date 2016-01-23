نصائح مهمة لمواجهة مشكلة الانطواء لدى طفلك

شكوى باتت تتردد كثيرا على ألسنة الآباء والأمهات في الفترة الأخيرة، بسبب انعزال الابن عن محيطه الاجتماعي، وعدم قدرته على إقامة علاقات تفاعلية سليمة مع أقرانه، أو حتى مع أفراد أسرته.

فما إن ينزوي الابن في ركن خاص بالمنزل، أو يجلس وحيدا في الفصل حتى تساور الأمهات الحيرة والقلق، وتتساءل: هل حالة الابن طبيعية؟ أم تستدعي تدخلا نفسيا؟ وكيف يمكن التفرقة بين الهدوء والانطواء؟

إذن، كيف تتعامل الأسرة مع الطفل المنطوي؟ وما أبرز أسباب انعزال الأبناء؟ وما النصائح العملية والإرشادات السلوكية التي يمكن أن تساهم في التغلب على تلك المشكلة؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت محور النافذة الصباحية على قناة الجزيرة مباشر السبت.

وقالت الخبيرة التربوية د. سهى طبال إن "الانسحاب الاجتماعي" للطفـل قـد يختلـف مـن مكان لآخـر ويـتـفـاوت بسبـب قدر الاهتمام بـه مـا بيـن الأسرة والمدرسـة.

وأضافت أن تشجيـع الطفـل، وإسناد أدوار قياديـة لـه ومنحـه الـثـقـة وعـدم تـضـخيـم المشكلـة أبرز النصائـح لمواجهـة الانطواء، مشيرة إلى أن إفـراط الـطـفـل فـي الـتـعـرض لـلـتـلـيـفـزيـون والـهـواتـف الـذكـيـة وألـعـاب الـكـمـبـيوتـر قـد يؤدي إلـى الانطواء.

وأكدت الخبيرة التربوية أن بعـض الأطفال يعانون مـن "الانسحاب الاجتماعي" ولـيـس كـل انـعـزال يـمـكـن تـصـنـيـفـه كـحـالـة مـرضـيـة خطيرة.

من جانبه قال الأخصائي النفسي، وائل محمد، إن الانـطـواء اضـطـراب سـلـوكـي مؤقـت للطفـل ويـمـكـن لـلأسـرة الـتـعـامـل مـع تـلـك الـحـالات والـتـغلـب عليهـا.

وأكد أن وجود بـعـض الـمـشـاهـيـر مـن الانـطوائييـن لا يـعـنـي عـدم مـعـانـاتـهـم خـارج الأضـواء نـفـسـيـا وسـلـوكـيــا ولابـد مـن تـركـيـز الأسـرة علـى تدعيـم مشاعـر "الـثـقـة بـالـنـفس" و"تقديـر الذات" لدى الطفـل وتعظيـم إيجابياته.