البث الحي
منوعات

مُدان بالاغتصاب هرب من دورة مياه واعتُقل في متجر دراجات

23/1/2016
   القبض على مدان بالاغتصاب هرب من دورة مياة- أرشيف

تمكنت السلطات الألمانية من  القبض على مدان بالاغتصاب فر من مدينة "كولونيا"  (الأربعاء) الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل بولاية شمال الراين ويستفاليا "ديتليف فايجه" اليوم (السبت) إنه تم القبض على الهارب في متجر للدراجات  ببلدة "برول " بالقرب من مدينة "كولونيا".

وقالت الشرطة إن المدان دخل إحدى دورات المياه وتسلل عندما دخل  أحد حارسيه دورة المياه أيضا لقضاء حاجته.  

وأضافت الشرطة إن الرجل حكم عليه بالسجن تسع سنوات في العام 2009 ولكن تم  الإبقاء عليه في السجن بعدما اعتبرته السلطات" خطيرا للغاية". 

وكان المدان  البالغ من العمر58 عاما قيد إطلاق السراح المشروط لمدة يوم في مدينة  كولونيا غربي ألمانيا عندما اصطحبه حارسان إلى حانة لاستخدام دورة المياه بها. 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)