مُدان بالاغتصاب هرب من دورة مياه واعتُقل في متجر دراجات

القبض على مدان بالاغتصاب هرب من دورة مياة- أرشيف

تمكنت السلطات الألمانية من القبض على مدان بالاغتصاب فر من مدينة "كولونيا" (الأربعاء) الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل بولاية شمال الراين ويستفاليا "ديتليف فايجه" اليوم (السبت) إنه تم القبض على الهارب في متجر للدراجات ببلدة "برول " بالقرب من مدينة "كولونيا".

وقالت الشرطة إن المدان دخل إحدى دورات المياه وتسلل عندما دخل أحد حارسيه دورة المياه أيضا لقضاء حاجته.

وأضافت الشرطة إن الرجل حكم عليه بالسجن تسع سنوات في العام 2009 ولكن تم الإبقاء عليه في السجن بعدما اعتبرته السلطات" خطيرا للغاية".

وكان المدان البالغ من العمر58 عاما قيد إطلاق السراح المشروط لمدة يوم في مدينة كولونيا غربي ألمانيا عندما اصطحبه حارسان إلى حانة لاستخدام دورة المياه بها.