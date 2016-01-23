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ميسي جاهز للعودة لتشكيلة برشلونة أمام ملقة وغياب نيمار

22/1/2016
 ميسي ونيمار وسواريز _ أرشيف

توقع "لويس انريكي" مدرب برشلونة بطل إسبانيا وأوروبا (الجمعة) مشاركة "ليونيل ميسي" غدا السبت أمام مضيفه "ملقة" في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لكن البرازيلي نيمار زميله في الهجوم لن يلعب .

وقال "انريكي" أن ميسي والمدافع "جيريمي ماتيو" الذي غاب بسبب مشكلة في ربلة الساق قد يلعبان المباراة المقررة على ملعب ملقة.

 وخرج ميسي بين شوطي مباراة سحق فيها برشلونة منافسه "اتليتيك بيلباو"  بسداسية دون رد مطلع الاسبوع الجاري في ملعب "كامب نو" وغاب عن مواجهة ذهاب دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء عندما فاز برشلونة 2-1 على مضيفه المنتمي لإقليم "الباسك".

واشتكى أفضل لاعب في العالم من بعض الألام وقرر الفريق إراحته كإجراء احترازي ، بينما استبعد الفريق في وقت لاحق إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وأضاف "الفحوص التي اجريت له ظهر اليوم استبعدت إصابته في منطقة عضلات الفخذ الخلفية لكن تعافيه سيكتمل عندما يستطيع اللعب."

وفي حال انتصاره سيتصدر برشلونة الذي لعب مباراة أقل من منافسيه الرئيسيين المسابقة متفوقا بنقطة على اتليتيكو مدريد.

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