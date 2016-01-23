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مقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار داخل مدرسة بكندا

23/1/2016

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

أعلنت الشرطة الكندية مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر في إطلاق نار في بلدة  نائية في مقاطعة ساسكاتشوان بوسط غرب البلاد.

وكانت تقارير أولية قد أشارت إلى أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، إلا أن الشرطة صححت عدد القتلى بأنه أربعة فقط.      

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال في وقت سابق إن خمسة أشخاص  لقوا حتفهم، وأصيب شخصان بجروح خطيرة بعد إطلاق نار داخل مدرسة في بلدة كندية صغيرة.

وأكد ترودو، في مؤتمر صحفي طارئ في دافوس بسويسرا، حيث يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي إنه تم القبض على شخص واحد. 

وقال ترودو "إن هذا هو أسوأ كابوس لكل والد.. المجتمع يترنح". وتابع "كلنا نحزن مع وندعم مجتمع "لا لوش ومقاطعة ساسكاتشوان" في هذا اليوم الرهيب والمأساوي".

يذكر أن "لا لوش" هو مجتمع يبلغ عدد سكانه حوالي 3 آلاف نسمة ويبعد حوالي  860 كيلومترا شمال غربي عاصمة المقاطعة ريجينا. وتضم مدرسة لا لوش حوالي 900 طالب من مرحلة ما قبل الروضة إلى الصف الثاني عشر. ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك مدرسون أو طلاب من بين الضحايا.

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