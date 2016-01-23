مسعود بارازاني :"سايكس بيكو " انتهت ولابد من اتفاق جديد

مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق

قال مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق إن اتفاقية سايكس بيكو التي رسمت الحدودبين دول العالم العربي وفي منطقة الشرق الأوسط أيام الاستعمار ماتت وانتهت مطالبا العالم بعقد اتفاق جديد لترسيم الحدود يضمن قيام دولة كردية .

وأضاف بارزاني، في حوار لصحيفة الغارديان البريطانية، أن العالم بدأ يتقبل أن العراق وسوريا بشكل خاص لن يعودا إلى ما كانا عليه من قبل، وقال "سبق لرؤساء اجهزة مخابرات غربية أن قالوا ذلك في تصريحات صحفية منذ شهور "

وتابع "أظن أن جميع قادة العالم يعرفون في سريرة أنفسهم أن حقبة اتفاقية سايكس بيكو قد انتهت، سواء أعلنوا ذلك أم لا، فهذا هو الأمر الواقع على الأرض، وكما تعرفون فإن الدبلوماسيين محافظون قليلاً وهم يعطون تقييمهم في مراحل متأخّرة من هذه المسائل وأحياناً لا يمكنهم مجاراة التطورات".

وأشار إلى أن العراق مقسّم فعلاً، وقال "نحن غير مسؤولين عن ذلك بل على العكس فقد بذلنا قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة العراق الديمقراطي، ففي عام 1991 ذهبنا نحن إلى بغداد للتفاوض مع المجرمين الذين قصفوا الكرد بالكيمياوي وقاموا بحملات الأنفال ضدنا"

واعتبر البارزاني إن استقلال إقليم كردستان، بات "أقرب أكثر من أي وقت مضى"، معتبراً أن الدول المعارضة باتت أكثر اقتناعاً أن السيادة ضمن حدود سلطات إقليم كردستان ستكون لصالح المنطقة

ورأى البارزاني أن التجربة طوال السنوات الـ 15 الماضية أثبتت أن "الكرد عنصر الاستقرار في المنطقة"، معتبراً أنه على قادة المنطقة وزعماء العالم أن يكرّسوا اتفاقاً جديداً لحماية المجموعات في سوريا والعراق اللتين مزّقتهما الحروب الأهلية على حدّ قوله.