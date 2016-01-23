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محمد أبو تريكة يتولى منح الكرة الذهبية الجزائرية

23/1/2016
  اللاعب المصري محمد أبو تريكة _ أرشيف

اختار المنظمون نجم كرة القدم  المصرية والعربية السابق "محمد أبو تريكة" لتسليم جائزة الكرة الذهبية  الجزائرية التي تنظمها صحيفة " الهداف" سنويا.

ويحظى "أبو تريكة" بتقدير واحترام كبيرين في الجزائر لمواقفه الإنسانية  والرياضية،  وسبق لصحيفة " الهداف" أن اختارته أحسن لاعب عربي في استفتاء  نظمته في العام 2012 .

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية في نسختها الـ15 كل من ياسين براهيمي  لاعب خط وسط نادي بورتو البرتغالي، والذي توج بها الموسم الماضي، وإسلام  سليماني مهاجم نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي وأيضا رياض محرز نجم  ليستر الانجليزي، وفوزي غلام مدافع نادي نابولي الإيطالي، والعربي هلال  سوداني مهاجم نادي دينامو زغرب الكرواتي،  وسفيان فيجولي لاعب نادي  فالنسيا الإسباني.

ويقام حفل جائزة الكرة الذهبية مساء غد (الأحد) بأحد فنادق العاصمة  الجزائرية بحضور سياسيين ورياضيين، حيث يفترض أن يعقد "أبو تريكة" مؤتمرا صحفيا قبل انطلاق الحفل.

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