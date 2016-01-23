مجلس التعاون يستنكر اختطاف فريق الجزيرة في اليمن

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، اختطاف الفريق الإعلامي لقناة الجزيرة الإخبارية في مدينة تعز اليمنية.

ووصف الزياني عملية الاختطاف بأنها اعتداء مشين وانتهاك للقوانين الدولية التي تكفل لوسائل الإعلام الحرية التامة لتغطية الأحداث الدولية.

وحمّل الأمين العام الخاطفين مسؤولية الحفاظ على سلامة أعضاء الفريق الإعلامي لقناة الجزيرة، وطالب بالإفراج الفوري عنهم.

ودعا الزياني المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة التي تستهدف منع وسائل الإعلام من كشف حقائق الاعتداءات والحصار المفروض على مدينة تعز.

من ناحية أخرى، قال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي في مقابلة مع الجزيرة إن اختطاف البكاري في تعز جريمة.

وأضاف أن عملية الاختطاف تأتي قبل زيارة وفد الأمم المتحدة إلى تعز، ما يثير علامات استفهام كبيرة، ويأتي ضمن موجة ممنهجة تنال من الإعلاميين في اليمن.