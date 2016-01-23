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لطفي: الثورة لم تهزم ويجب التفكير في شكل آخر لاستمرارها

23/1/2016

قال  الناشط السياسي المصري ومدير شبكة التلفزيون العربي "إسلام لطفي" إن ثورة  يناير لم تهزم، ولكن النشطاء والسياسيين لم ينجحوا في إنجاز المرحلة، وإن الثورة مستمرة نظرا لعدم تحقيق أي مطالب نادى بها الشعب، مضيفا أن ثورة يناير جاءت نتيجة حراك شعبي.

وأضاف "لطفي" خلال مؤتمر عقد اليوم  بالعاصمة الفرنسية "باريس " لائتلاف الجمعيات من أجل الديمقراطية والحريات، أنه يجب التفكير في شكل أخر لاستمرار الثورة بعيدا عن العنف وسفك الدماء.

وأشار "لطفي" إلى أن التحرك حتى الآن عشوائي من دون استراتيجية، وإلى ضرورة التعلم من أخطاء الماضي.

واعتبر "لطفي" أن الوضع الحالي لا  يشبه أجواء ما قبل ثورة  الخامس والعشرين من يناير، باعتبار أن التنسيق الذي حدث بين القوى السياسية في يناير 2011 جاء بعد 30 عاما من كبت للحريات وتقييد حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن الوضع حاليا يشهد انشقاقات، موضحا أن أحد أهم مزايا ثورة يناير هو الكشف عن الجانب المظلم في الدولة.

وأشار لطفي إلى ضرورة مراعاة طريقة الخطاب للناس  وعدم تحميل المسيحيين وزر الدولة والشماتة في مصائبهم.

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