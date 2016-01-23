كيري: ملتزمون بالدفاع عن دول الخليج إذا تطلب الأمر

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المملكة العربية السعودية لا تعتقد أن التقارب بين الولايات المتحدة وإيران مخيفا.

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي جون كيري بالرياض السبت :" إيران لا تزال الراعي الأول للإرهاب والولايات المتحدة على علم جيد بمخاطرها وستكون هناك عواقب إذا لم تنفذ اتفاق البرنامج النووي".

وأكد الجبير أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لدحر مثل هذه الأنشطة الإيرانية، وإزالة الأسد من سوريا، وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وتابع وزير الخارجية السعودي أنه ناقش الملف الليبي مع نظيره الأمريكي مع التأكيد على ضرورة تحقيق السلام بالتنسيق مع كل الشركاء.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها على مواجهة التمرد الحوثي في اليمن، والخطر المتكرر من تنظيم القاعدة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف بجوار السعودية والتحالف العربي لمواجهة التمرد الحوثي.

وأضاف كيري أن الولايات المتحدة لاتزال قلقة من أنشطة إيران في دول أخرى ودعمها لمجموعات إرهابية مثل "حزب الله" على حد قوله، مؤكدا أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن دول الخليج إذا تطلب الأمر.

وحول الأوضاع في العراق قال كيري:" ندعم شركائنا العراقيين والتقيت أمس رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وتحدثنا عن تقدم الحملة الأمنية واستعادة الرمادي بنجاح".

وبشأن محادثات الأزمة السورية المرتقبة في جنيف قال كيري:" من الممكن البدء قريبا في مباحثات جنيف لكني لن أعلن عن يوم محدد والمبعوث الدولي ديسمتورا سيجتمع مع الأشخاص المعنيين وهو المخول بالإعلان عن موعد المحادثات".