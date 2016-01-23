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كمائن أمنية بشمال سيناء تمنع مواطنين من دخول العريش

22/1/2016

مقتل 8 من عناصر الشرطة المصرية في هجوم على كمين بالعريش – أرشيف

أفاد شهود عيان أن الكمائن الأمنية للشرطة المصرية المنتشرة بشمال سيناء، ومنها كمين بئر العبد والميدان، منعت عدد كبير من المواطنين من دخول مدينة العريش، ولم تسمح لأي راكب سواء كان يستقل سيارة خاصة أوسيارة أجرةأو نقل بدخول المدينة اذا لم يكن المدون في بطاقته الشخصية أنه مقيم بشمال سيناء .
وأكد مصدرأمني، رفض ذكر اسمه،أنهإذا ثبتأن المواطن يعمل  فى العريش يتم السماح له بالدخولإلى المدينة.
واشتكى عدد كبير من المتجهين  إلى شمال سيناءعدم السماح لهم بالدخول بحجةأن إقامتهم المدونة في هوياتهم الشخصية ليست  بشمال سيناء، إلا أنه تم السماح للطلاب بالدخول لأداء الامتحانات فى جامعة سيناء الخاصة، وباقي الكليات المتواجدة بشمال سيناء.

وكانت مدينة العريش قد شهدت هجوما مسلحا  لتنظيم ولاية سيناء، المبايع  لتنظيم الدولة، مساء الأربعاء، وهو ما أسفر عن مقتل 8 عناصر من الشرطة بينهم 5 ضباط .

وتشهد مصر توترا أمنيا متصاعدا مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير، حيث وقع انفجار بشارع الهرم أمس (الخميس) أسفر عن مصرع10 أشخاص بينهم 7 من عناصر الشرطة،وأعلن  تنظيم ولاية سيناء مسؤوليته عن الحادث ،وفي الوقت نفسه أعلنت جماعة تطلق على نفسها العقاب الثوري مسؤوليتها عن ذلك التفجير .

وتشهد مصر أعمال عنف متزايدة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس "محمد مرسي" في 3 من يوليو/تموز 2013، وسبق لتنظيم ولاية سيناء "أنصار بيت المقدس سابقا" أن قام بمهاجمة مناطق تمركز وأكمنة لقوات الجيش والشرطة بشمال شيناء عشرات المرات وهو ما أسفر عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش، كما قام التنظيم بعمليات داخل العمق المصري، ومنها تفجير مبني مديرية امن القاهرة والدقهلية، ومبني المخابرات الحربية بالإسماعيلية. كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن حادث تفجير الطائرة الروسية في شرم الشيخ.

المصدر : الجزيرة مباشر
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