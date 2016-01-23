كرمان: على عبد الله صالح أكبر منتج للإرهاب

قالت الناشطة اليمنية "توكل كرمان" إن أكبر منتج للإرهاب هو الرئيس اليمني المخلوع على عبد الله صالح ونظامه، مشيرة إلى أن ما يحدث الأن من مآس وكوارث لم يكن سببه شباب الربيع العربي وإنما إرث الأنظمة المستبدة.

وأضافت "كرمان" خلال إحدى جلسات مؤتمر ائتلاف الجمعيات من أجل الديمقراطية والحريات بعنوان "الربيع العربي في مواجهة الإرهاب والاستبداد" بالعاصمة الفرنسية باريس "حينما خرج الشباب العربي إلى الثورات ليس لديهم سوى الورود والإيمان للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية".

وأوضحت "كرمان" أن السنوات الخمس التي مرت على ثورات الربيع العربي ليست كافية لاسترداد الديمقراطية والحرية من الأنظمة المستبدة والقمعية.

من جانبه قال الوزير السابق وعضو البرلمان التونسي "عبد اللطيف المكي" إن الأنظمة المستبدة توظف الإرهاب لإخافة الشعوب، مشيرا إلى أن هناك شبكات دولية وإقليمية تسعى لتوظيف الإرهاب ضد العرب، وأن هناك طرفا دوليا يرعى الإرهاب ومتواطئ معه.

وأضاف "المكي" أن مواجهة الاستبداد ليست لحظة وإنما هي مسار كامل، مشيرا إلى أن الاستبداد في الشعوب العربية منذ نصف القرن ترك آثارا سيئة في العقول.

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري السابق "د.محمد محسوب" إن الثورات العربية غيرت قواعد اللعبة على مستوى العالم وأحدثت ثقبا في سفينة العالم لتتنفس الشعوب التي تنادي بالحرية والديمقراطية.

وأوضح محسوب أن العرب هم الطليعة ويستحقون أن يكونوا أمة بهذا الحجم الكبير، مشيرا إلى أن المؤامرة على ثورات الربيع العربي أمر واقع مسلم ومعترف به.

وأضاف محسوب "نحن أمة خرجنا من ديارنا ولا نعود إلا بعد تحقيق مطالبنا " مشيرا إلى أن ثورات الربيع العربي ستنجح وليس هناك ما يدعو للخوف عليها.