فيديو.. عبدالرحمن يوسف: المعركة القادمة هي معركة الشباب

قال الشاعر والكاتب المصري "عبدالرحمن يوسف" إن المعركة المقبلة هي معركة الشباب الذين سيقودون المستقبل. مشيرا إلى أن الثورة تقـوم في الـشعـوب المأزومة، ومضيفا أن مـن أسباب تراجـع الثورات العربية هو إدخال عنصر الهوية في الجدال بشأنها.

وأوضح يوسف خلال مؤتمر عقد اليوم بالعاصمة الفرنسية "باريس" لائتلاف الجمعيات من أجل الديمقراطية والحريات بعنوان "الربيع العربي.. الأمل والعدالة والازدهار" أن من يظن أن ثورات الربيع العربي فشلت هو "كاذب وواهم".

من جانبها قالت الناشطة الحقوقية المصرية "نيفين ملك" إن الربيع العربي مستمر بين الثورة والثورة المضادة وبين المد والجزر.

وأشارت "ملك" إلى دور المرأة العربية في استعادة الإرث التاريخي لها من خلال ظهورها في ميادين الربيع العربي وعواصم الدول العربية.

وأضافت "ملك" أن المرأة كانت في الصفوف الأولى بالثورات، واستطاعت أن تضفي الصبغة الشعبية على الثورات من خلال مشاركتها لفترات طويلة.

وأوضحت الناشطة الحقوقية المصرية أن الأنظمة لعبت على محاولة كسر المرأة التي هي "عمود الخيمة" على حد قولها.