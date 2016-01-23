"عنصرية الأوسكار" تفاقم غضب السود

ويل سميث قرر مقاطعة الأوسكار

بينما خلت ترشيحات الأوسكار التي أعلنت مؤخرا لعام 2016 من أي وجود للسينمائيين السود أو الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية, أشعل هاشتاج "أبيض للغاية" وسائل التواصل الاجتماعي, وسط اتهامات بالعنصرية, وفشل أكاديمية السينما في تحقيق التنوع في ظل رئاسة امرأة سوداء.

ترشيحات 2015 كانت قد أثارت أيضا موجة من الاحتجاجات لافتقادها عنصر التنوع العرقي وخلوها من أفلام السود، فيما عدا ترشيح "سيلما" – من إخراج آفا دوفرنيه وبطولة ديفيد أويلووه – لجائزتي أفضل فيلم وأغنية، وجاءت اختيارات هذا العام لتكون أسوأ وفقا للمتحدثين باسم هيئات السود ومنظمات مناهضة التمييز العنصري، حيث تجاهلت أصحاب البشرة السمراء تماما رغم وجود أعمال لهم تستحق التقدير.

ويرصد النقاد في قوائم ترشيحات 2016 أن الفيلمين اللذين تمكنا من دخول قائمة الترشيحات، ويحملان توقيع الأمريكيين الأفارقة – كما يسمون أنفسهم، لم يترشحا إلا عن عناصرهما من البيض، وأولهما "كريد"، الذي كتبه وأخرجه ريان كوجلر كجزء سابع من سلسلة أفلام "روكي"، وقام ببطولته مايكل بي. جوردان، وكلاهما من السود، لكن أعضاء أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية لم يختاروا سوى رجل أبيض، هو سلفستر ستالون، في فئة أفضل ممثل في دور مساعد، عن تجسيده مجددا دور "روكي بالبوا" الشهير.

أما الثاني فهو الفيلم المهم "مباشرة من كومتون"، الذي أخرجه الأسود "إف. جاري جراي"، وقام ببطولته مجموعة من الممثلين السود الشباب منهم جيسون ميتشيل وكوري هوكينز وأوشيا جاكسون الصغير، وكانت التوقعات تضعه ضمن فئة أفضل فيلم وفئتي أحسن تمثيل رجال، فإذا به ينال ترشيحا واحدا فقط عن أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما لكاتبيه جوناثان هرمان وأندريا بيرلوف، وهما من البيض!

بدأت ملامح الهبة ضد الأوسكار تتزايد هذا العام على خلفية تصريحات متتابعة لعدد من النجوم, بعضها وجه انتقادات لاذعة والآخر قرر مقاطعة التكريم. وأكد الممثل الأمريكي ويل سميث أنه سينضم إلى قرار عدم حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهر المقبل.

في هذا السياق, قال المخرج السينمائي سبايك لي والممثلة جادا بينكت سميث وهما أمريكيان من أصول أفريقية إنهما سيقاطعان حفل جوائز الاكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون السينمائية في 28 فبراير/شباط المقبل بسبب استبعاد ممثلين سود من الترشيحات. وكتب لي على تويتر "كيف يمكن للعام الثاني على التوالي ان يكون جميع المتنافسين العشرين في فئة الممثلين من البيض؟". وقال لي الذي منح جائزة أوسكار فخرية في نوفمبر/تشرين الثاني "40 ممثلا أبيض في عامين ولا يوجد بينهم واحد أسود على الإطلاق"!.

وفي هذا الإطار أيضا، جاء تصريح جيل روبرتسون، رئيس اتحاد نقاد السينما الأمريكيين الأفارقة، بأن الترشيحات صدمته لكنها لم تفاجئه، لاقتناعه بعدم وجود أي تواصل لبني جلدته مع أعضاء الأكاديمية، قائلا إنه يجب بذل المزيد من الجهد لإقناعهم بأهمية التنوع وبضرورة تقبل الآخرين

وقد تعرضت رئيسة أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية التي تنظم الأوسكار شيريل بون أيزاكز وهي من أصول أفريقية, لضغوط كبيرة من الممثلين والمخرجين من غير البيض. وتعهدت أيزاكز بتغيير خريطة العضوية في الأكاديمية بما يتوافق مع خصوصية الولايات المتحدة كأمة قائمة على التنوع العرقي. وشهد يونيو/حزيران الماضي بالفعل دخول 322 عضوا جديدا، لكن ذلك لم يكن كافيا لإحداث التغيير في ترشيحات الأوسكار نظرا للوائح الأكاديمية التي لا تمنح حق التصويت للأعضاء الجدد.

يشار إلى أن ترشيحات 2016 تعد المرة الثالثة منذ عام 1998 التي لا يرشح فيها أي ممثل أو ممثلة سوداء، والثانية على التوالي بعد عام 2015. وجاء اختيار هذا العام ليشمل عشرين مرشحا لجوائز أفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة لهذا العام جميعهم من ذوي البشرة البيضاء.