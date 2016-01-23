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صور .. استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال

23/1/2016

استشهدت فتاة فلسطينية متأثرة بجراحها، صباح اليوم السبت، بعد تعرضها لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال ، بزعم تنفيذها محاولة طعن في منطقة "عناتا" شمال القدس المحتلة.

وزعمت مصادر إسرائيلية أن الفتاة (13 عاما) حاولت طعن أحد أفراد قوات الاحتلال دون أن تقع إصابات في صفوفها.

وقالت القناة العبرية الثانية إن الفتاة وصلت إلى بوابة مستوطنة "عنتوت" شمال القدس في محاولة لطعن أحد حراس المستوطنة الذي بادر وأطلق النار عليها .

يشار إلى أن أكثر من 160 فلسطينيًا استشهدوا فيما أصيب الآلاف منذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

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