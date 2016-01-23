شاهد: 4 لاجئين سوريين يسمح لهم بالانضمام لأسرهم ببريطانيا

وصل أربعة مهاجرين سوريين شبان إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد أن حصلوا على تصريح للانتقال إليها والانضمام إلى أسرهم ، وكان الأربعة يعيشون في ظروف بائسة في مخيم يعرف باسم "الغابة" في ميناء كاليه الفرنسي جنبا إلى جنب مع آلاف آخرين على أمل الوصول إلى بريطانيا.



وحكم قضاة الهجرة بأنه ينبغي السماح للأشخاص الأربعة بالانضمام إلى أسرهم التي تعيش بالفعل في المملكة المتحدة. وشعر الشبان الأربعة بسعادة غامرة عندما وصلت إليهم الأخبار في فرنسا.



وكان في استقبالهم لدى وصولهم إلى محطة سانت بانكراس الدولية في لندن بعد السفر بالقطار عبر نفق القنال حشد كبير من المهنئين.



ومن المحتمل ان يأتي في أعقاب قضيتهم الناجحة مئات آخرون، لكن وزارة الداخلية البريطانية ذكرت بالفعل أنها تعتزم "الالتزام بالمبدأ الراسخ الذي ينص على أن من يسعون للحصول على الحماية ينبغي عليهم أن يطلبوا اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه".