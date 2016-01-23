البث الحي
منوعات

شاهد: 4 لاجئين سوريين يسمح لهم بالانضمام لأسرهم ببريطانيا

23/1/2016

وصل أربعة مهاجرين سوريين شبان إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد أن حصلوا على تصريح للانتقال إليها والانضمام إلى أسرهم ، وكان الأربعة يعيشون في ظروف بائسة في مخيم يعرف باسم "الغابة" في ميناء كاليه الفرنسي جنبا إلى جنب مع آلاف آخرين على أمل الوصول إلى بريطانيا.
 
وحكم قضاة الهجرة بأنه ينبغي السماح للأشخاص الأربعة بالانضمام إلى أسرهم التي تعيش بالفعل في المملكة المتحدة. وشعر الشبان الأربعة بسعادة غامرة عندما وصلت إليهم الأخبار في فرنسا.
 
وكان في استقبالهم لدى وصولهم إلى محطة سانت بانكراس الدولية في لندن بعد السفر بالقطار عبر نفق القنال حشد كبير من المهنئين.

ومن المحتمل ان يأتي في أعقاب قضيتهم الناجحة مئات آخرون، لكن وزارة الداخلية البريطانية ذكرت بالفعل أنها تعتزم "الالتزام بالمبدأ الراسخ الذي ينص على أن من يسعون للحصول على الحماية ينبغي عليهم أن يطلبوا اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه".

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)