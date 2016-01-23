شاهد .. توقف الحياة في العاصمة الأمريكية إثر عاصفة ثلجية

تسببت عاصفة ثلجية تاريخية في تعطل الحياة في العاصمة الأمريكية واشنطن، في ظل توقعات تراكم قياسي للثلوج مع اجتياحها الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وطوقت العاصفة الثلجية منطقة واشنطن خلال الساعات الأولى من بعد ظهر الجمعة. وقُتل ستة أشخاص في حوادث سيارات مع امتداد الطقس الشتوي عبر ولايات أركنسو وتنيسي وكنتاكي.

وقد تؤدي هذه العاصفة إلى دفن أجزاء من المنطقة الوسطى المطلة على المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة تحت ثلوج يبلغ سمكها 90 سنتيتمترا.

وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إن العاصفة قد تؤدي لتساقط ثلوج يتراوح ارتفاعها بين قدمين وثلاثة أقدام في بالتيمور والعاصمة، وتثير رياحا تتراوح سرعتها بين 48 و80 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع تساقط ثلوج بارتفاع يتراوح بين 30 و46 سنتيمترا على فلاديلفيا ونيويورك.