شاهد: بكين و طهران تتفقان على إحياء طريق الحرير القديم

قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني" ونظيره الصيني الزائر "شي جين بينغ" اليوم (السبت) إن بلديهما اتفقا على التوسع في العلاقات الاقتصادية والسياسية بينهما، ووصفا ذلك بأنه "موسم جديد" في العلاقات الثنائية بين البلدين.



والرئيس الصيني أول زعيم يزور إيران منذ رفع العقوبات الدولية عنها في إطار الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الست في يوليو/تموز الماضي وقلصت بمقتضاه برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.



وقال "روحاني" في مؤتمر صحفي مع ضيفه أذاعه التلفزيون الحكومي الإيراني "نحن سعداء بزيارة الرئيس شي إلى إيران بعد رفع العقوبات. اتفقت إيران والصين على زيادة التبادل التجاري إلى 600 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة".



وأضاف "اتفقت إيران والصين على إقامة علاقات استراتيجية كما تعكس وثيقة شاملة مدتها 25 عاما".



ووقع البلدان 17 اتفاقا اليوم (السبت) بينها اتفاقات تتعلق بإحياء طريق الحرير التجاري القديم والتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية.