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شاهد:لاجئون يروون قصص نجاتهم من الغرق

23/1/2016

وصل آلاف اللاجئين إلى اليونان اليوم (السبت) متحدين هياج البحر والطقس الشتوي البارد، على الرغم من حوادث غرق أودت بحياة 43 لاجئا على الأقل في بحر إيجة.
 
ونقلت إحدى العبارات  2233 مهاجرا معظمهم من سوريا من جزيرة "ميتيلين" إلى ميناء بيريوس قرب اثينا. وفي وقت سابق اليوم نقلت سفينة أخرى بلو ستار 1 عدد 1127 مهاجرا إلى بيريوس.
 
ويوم الجمعة قالت قوات خفر السواحل اليونانية إن 42 شخصا على الأقل بينهم 17 طفلا غرقوا إثر انقلاب قاربين كانوا يستقلونهما قبالة جزيرتين يونانيتين قريبتين من السواحل التركية في واحد من أكثر الأيام دموية للاجئين الذي يخاطرون بأخذ مسار خطير من تركيا لأوروبا.
 
وروى أحد اللاجئين الناجين رحلته على متن قارب خشبي غرق قبالة ساحل جزيرة كالوليمنوس الصغيرة في بحر إيجة "نعم توقف القارب مع انتهاء الوقود وبدء الماء يتسرب إليه ثم انقلب وغرق، وقال أحد الناجين إنه فقد زوجته وأطفاله وفقد آخر زوجته الحبلى" على حد قوله.
 

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