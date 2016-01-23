بطلة رواية "كبرياء وتحامل" تقاتل الموتى

تعرض دور السينما هذا الشتاء قراءة جديدة لرواية جين أوستن الشهيرة? "كبرياء وتحامل"، أو "برايد اند بريجيدوس" حيث تظهر بطلتها إليزابيث بينيت مسلحة بسيف وتقاتل الموتى العائدين إلى الحياة.

تدور أحداث الفيلم خلال القرن التاسع عشر، ويسلط الضوء على خفايا المجتمع البريطاني الأرستقراطي في ذلك الوقت.

ويروي الفيلم قصة حب بين شاب وفتاة تصادفها عقبات بسبب اختلاف الفوارق الاجتماعية بينهما، ما يجعل من ارتباطهما أمراً صعباً، لتحامل المجتمع عليهما، وتزداد الأمور تعقيداً مع مواجهتهما لجيش من الموتى الأحياء.

وتلعب ليلي جيمس بطلة مسلسل (داونتاون ابي) وفيلم (سندريلا) دور البطلة المحبوبة في الفيلم الجديد (برايد اند بريجيدوس اند زومبيز) حيث يظهر عدو جديد في القصة التي تناقش قضية الحب بين الطبقات الاجتماعية في إنجلترا في القرن التاسع عشر.

وقالت ليلي في العرض الخاص للفيلم بمدينة لوس أنجليس "أعتقد أنها مثل شكسبير يمكنك تقديمها بملايين الطرق المختلفة ولا تزال تحقق النجاح لأنها من الكلاسيكيات غير المرتبطة بزمن ونص جميل للغاية." وأضافت "أرى أن الشيء نفسه ينطبق على هذه الحالة. أعتقد أنها تنجو من القتل وتنجو من الموتى العائدين إلى الحياة وتبقى القصة وقصة الحب صادقة وقوية."

ويلعب تشارلز دانس دور السيد بينيت في الفيلم فيما تقدم الممثلات بيلا هيثكوت وسوكي ووترهاوس وإيلي بامبر وميلي برادي أدوار شقيقات إليزابيث.