البث الحي
منوعات

بطلة رواية "كبرياء وتحامل" تقاتل الموتى

23/1/2016

تعرض دور السينما هذا الشتاء قراءة جديدة لرواية جين أوستن الشهيرة? "كبرياء وتحامل"، أو "برايد اند بريجيدوس" حيث تظهر بطلتها إليزابيث بينيت مسلحة بسيف وتقاتل الموتى العائدين إلى الحياة.

تدور أحداث الفيلم خلال القرن التاسع عشر، ويسلط الضوء على خفايا المجتمع البريطاني الأرستقراطي في ذلك الوقت.

ويروي الفيلم قصة حب بين شاب وفتاة تصادفها عقبات بسبب اختلاف الفوارق الاجتماعية بينهما، ما يجعل من ارتباطهما أمراً صعباً، لتحامل المجتمع عليهما، وتزداد الأمور تعقيداً مع مواجهتهما لجيش من الموتى الأحياء.

وتلعب ليلي جيمس بطلة مسلسل (داونتاون ابي) وفيلم (سندريلا)  دور البطلة المحبوبة في الفيلم الجديد (برايد اند بريجيدوس اند زومبيز) حيث يظهر عدو جديد في القصة التي تناقش قضية الحب بين الطبقات الاجتماعية في إنجلترا في القرن التاسع عشر.

وقالت ليلي في العرض الخاص للفيلم بمدينة لوس أنجليس "أعتقد أنها مثل شكسبير يمكنك تقديمها بملايين الطرق المختلفة ولا تزال تحقق النجاح لأنها من الكلاسيكيات غير المرتبطة بزمن ونص جميل للغاية." وأضافت "أرى أن الشيء نفسه ينطبق على هذه الحالة. أعتقد أنها تنجو من القتل وتنجو من الموتى العائدين إلى الحياة وتبقى القصة وقصة الحب صادقة وقوية."

ويلعب تشارلز دانس دور السيد بينيت في الفيلم فيما تقدم الممثلات بيلا هيثكوت وسوكي ووترهاوس وإيلي بامبر وميلي برادي أدوار شقيقات إليزابيث.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)