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بايدن : واشنطن وأنقرة مستعدتان لحل عسكري في سوريا

23/1/2016

قال "جو بايدن" نائب الرئيس الأمريكي اليوم (السبت) إن الولايات المتحدة وتركيا مستعدتان لحل عسكري في سوريا إذا لم يكن التوصل لتسوية سياسية ممكنا.
 
وأضاف في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو: "نعلم أنه من الأفضل التوصل لحل سياسي ولكننا مستعدون، إذا لم يكن ذلك ممكنا لأن يكون هناك حل عسكري لهذه العملية وطرد تنظيم الدولة " في إشارة إلى التنظيم الذي يسيطر مسلحوه على أجزاء من سوريا.
 
وقال "بايدن" إنه و"داود أوغلو" ناقشا أيضا كيف يمكن للبلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي تقديم مزيد من الدعم لقوات المعارضة السنية العربية التي تقاتل للإطاحة بالرئيس السوري "بشار الأسد".
 
وقال إن واشنطن تدرك أن حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا يمثل خطرا على أنقرة مثله مثل تنظيم الدولة وإن أنقرة عليها أن تبذل قصارى جهدها لحماية شعبها.

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