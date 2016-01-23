بالصور .. سيلين ديون تودع زوجها في جنازة حاشدة

ودعت المغنية الكندية سيلين ديون (47 عاما) زوجها رينيه انجليل أمس الجمعة في جنازة حضرها الأقارب والأصدقاء والآلاف من المحبين.

وأقيمت مراسم الجنازة في كاتدرائية نوتردام في مونتريال حيث تزوجا.

ورافق سيلين أبناؤها الثلاثة من زوجها الراحل انجليل، وهم رينيه تشارلز (14 عاما) والتوأم نيلسون وإيدي (5 أعوام).

وقال رينيه تشارلز في كلمة لتأبين والده "خمسة عشر عاما ليست فترة طويلة للابن للتعرف على والده … لكنك تركتني مع ذكريات جيدة بما فيه الكفاية لأتقاسمها مع إخوتي الصغار"، عندما يكبرون في السن، وأنت غائب، سأعمل على تعليمهما ما تعلمته منك".

توفي انجليل الأسبوع الماضي بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر (73 عاما)، كما توفي شقيق ديون دانيال بعد ذلك بيومين، إثر إصابته بمرض السرطان أيضا..