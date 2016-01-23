انطلاق فعاليات مهرجان ربيع سوق واقف بالدوحة

سوق واقف/ أرشيفية

انطلقت مساء الجمعة ولمدة أسبوعين أولى فعاليات مهرجان الربيع بسوق واقف 2016 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخصصت اللجنة المنظمة لفعاليات المهرجان لهذا العام 27 فعالية متنوعة ما بين الفنية والترفيهية والثقافية والتراثية

وقال مدير إدارة سوق واقف، محمد السالم إن المهرجان يفاجئ جمهوره وزواره هذا العام بعدد من العروض والفعاليات الشيقة والموجهة لكافة أفراد الأسرة ، خاصة وأن السوق يعد عنصرا رئيسيا من عناصر الجذب السياحي في دولة قطر، حيث يجذب كثيرا من السياح الأجانب والعرب وخصوصا في هذا الجو الربيعي الرائع.

وأضاف سالم أن مهرجان الربيع في نسخة هذا العام يهدي زواره "حديقة الربيع"، وهي حديقة تجمع في فعالياتها مسابقات فنية متنوعة وعروض بهلوانية وفعاليات الرسم والتلوين للأطفال، فضلا عن فعاليات المسرح المكشوف وعروض الحيوانات والجمال والبوني المحبب لدى الأطفال.