البث الحي
منوعات

النقد الدولي: معدل التضخم في فنزويلا يقفز إلى 720%

23/1/2016

العملة الفنزويلية

حذر صندوق النقد الدولي من أن معدل التضخم في فنزويلا قد يقفز إلى ما يصل إلى 720 بالمئة في العام الجاري.

وقال اليخاندرو فيرنر، مدير إدارة الصندوق لنصف الكرة الغربي، إن الأداء الاقتصادي للبلد الواقع في أمريكا الجنوبية يمكن أن ينخفض إلى أكثر من 8 بالمئة.

ارتفعت الأسعار بالفعل بنسبة 275 بالمئة في العام الماضي، مما جعل معدل التضخم في فنزويلا هو الأعلى في العالم.

تعاني فنزويلا، التي لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم، بشدة  من انخفاض أسعار النفط الذي يتداول حاليا عند أقل من 30 دولارا للبرميل.

من ناحية أخرى، رفض البرلمان الفنزويلي الجمعة "حالة الطوارئ الاقتصادية" التي أعلنها الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في أول تحرك من قبل معارضة تهيمن على المجلس للتصدي بقوة للسلطة.

أعلن مادورو منتصف يناير الجاري حالة "الطوارئ الاقتصادية" لمدة 60 يوما لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها هذا البلد النفطي.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)