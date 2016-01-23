النقد الدولي: معدل التضخم في فنزويلا يقفز إلى 720%

العملة الفنزويلية

حذر صندوق النقد الدولي من أن معدل التضخم في فنزويلا قد يقفز إلى ما يصل إلى 720 بالمئة في العام الجاري.

وقال اليخاندرو فيرنر، مدير إدارة الصندوق لنصف الكرة الغربي، إن الأداء الاقتصادي للبلد الواقع في أمريكا الجنوبية يمكن أن ينخفض إلى أكثر من 8 بالمئة.

ارتفعت الأسعار بالفعل بنسبة 275 بالمئة في العام الماضي، مما جعل معدل التضخم في فنزويلا هو الأعلى في العالم.

تعاني فنزويلا، التي لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم، بشدة من انخفاض أسعار النفط الذي يتداول حاليا عند أقل من 30 دولارا للبرميل.

من ناحية أخرى، رفض البرلمان الفنزويلي الجمعة "حالة الطوارئ الاقتصادية" التي أعلنها الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في أول تحرك من قبل معارضة تهيمن على المجلس للتصدي بقوة للسلطة.

أعلن مادورو منتصف يناير الجاري حالة "الطوارئ الاقتصادية" لمدة 60 يوما لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها هذا البلد النفطي.