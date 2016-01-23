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المنصف المرزوقي: أحلام الشعوب هي كوابيس الأنظمة

23/1/2016

قال الرئيس التونسي السابق "المنصف المرزوقي" إن أحلام الشعوب هي كوابيس الأنظمة، وإن  الشعوب العربية لن تقبل أن تكون رعايا.

وتساءل "المرزوقي" خلال مؤتمر عقد اليوم  بالعاصمة الفرنسية "باريس " لائتلاف الجمعيات من أجل الديمقراطية والحريات،  "لماذا يتمتع بشار الأسد بالبقاء في الحكم بعد الدمار والخراب الذي أحدثه في البلاد بمساندة بعض الدول؟" مشيرا إلى أن الأنظمة يجب أن تفهم أن الخيار ليس بين الحرية والديمقراطية أو العلمانية والإسلام.

 وأضاف "المرزوقي"، الذي تولى الرئاسة إثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011، أن الأنظمة الاستبدادية تريد تحقير الثورة وضرب الديمقراطية، كما تريد للشعب أن يختار بين الإرهاب والاستبداد وجره إلى الفوضى.

 وأكد "المرزوقي" ضرورة تحلي الشعوب  بالعناد والإصرار والثبات وتمرير تلك الروح إلى الشباب.

وأوضح  الرئيس التونسي السابق الذي خسر انتخابات العام 2014 أمام الرئيس الحالي "الباجي قايد السبسي" ألا شيء يخدم الإرهاب  أكثر من الاستبداد، مشيرا إلى أن  "المال والإعلام الفاسد يستطيع أن يجعل الديمقراطية  التي نحلم بها شيئا هشا لا قيمة له".

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