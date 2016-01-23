المنتخب القطري يتأهل للدور قبل النهائي لكأس أمم آسيا

المنتخب القطري يتأهل لدور قبل النهائي من كأس آسيا

تأهل منتخب قطر الأولمبي لكرة القدم إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو بعد فوزه الجمعة على منتخب كوريا الشمالية 2-1 في دور الثمانية من المسابقة.

تقدم المنتخب القطري بهدف سجله أكرم عفيف في الدقيقة الرابعة من ضربة جزاء، وتعادل منتخب كوريا الشمالية عن طريق سو كيونغ جين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي الوقت الإضافي سجل علي أسد الهدف الثاني للمنتخب القطري في الدقيقة 92، وفشل منتخب كوريا الشمالية في التعويض. وكان المنتخب القطري تأهل لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الأولى في دور المجموعات، حيث حصل على تسع نقاط بفوزه في مبارياته الثلاث.

وتلتقي قطر الثلاثاء المقبل في نصف النهائي الفائز من لقاء كوريا الجنوبية والأردن السبت.