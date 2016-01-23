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المنتخب القطري يتأهل للدور قبل النهائي لكأس أمم آسيا

22/1/2016

المنتخب القطري يتأهل لدور قبل النهائي من كأس آسيا

تأهل منتخب قطر الأولمبي لكرة القدم إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو بعد فوزه الجمعة على منتخب كوريا الشمالية 2-1 في دور الثمانية من المسابقة.

تقدم المنتخب القطري بهدف سجله أكرم عفيف في الدقيقة الرابعة من ضربة  جزاء، وتعادل منتخب كوريا الشمالية عن طريق سو كيونغ جين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة لينتهي الوقت الأصلي  بالتعادل 1-1.

وفي الوقت الإضافي سجل علي أسد الهدف الثاني للمنتخب القطري في الدقيقة 92، وفشل منتخب كوريا الشمالية في التعويض. وكان المنتخب القطري تأهل لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الأولى في  دور المجموعات، حيث حصل على تسع نقاط بفوزه في مبارياته الثلاث.

وتلتقي قطر الثلاثاء المقبل في نصف النهائي الفائز من لقاء كوريا الجنوبية والأردن السبت.

 

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