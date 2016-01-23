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المرصد السوري: مقتل 30 شخصا بينهم 10 أطفال بسوريا

23/1/2016
طفل سوري مصاب " ارشيف "

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 30 شخصا على الأقل قتلوا في غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية أو سورية قرب مدينة دير الزور بشرق سوريا أمس (الجمعة).
 
وقال المرصد، ومقره بريطانيا، إن الضربات أصابت بلدة طابية جزيرة وإن بين القتلى أكثر من عشرة أطفال.
 
 وتقصف طائرات روسية المناطق المحيطة بدير الزور فيما تشتبك القوات المؤيدة للحكومة السورية مع مقاتلي تنظيم الدولة  الذين يسيطرون على معظم المحافظة.

وفرض التنظيم حصارا ما تبقى من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في مدينة دير الزور منذ مارس/آذار  الماضي ونفذ الأسبوع الماضي هجمات جديدة. 

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