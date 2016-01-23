الصيد يحذر من تخريب تونس ونشر الفوضى

رئيس الحكومة التونسية

قال رئيس وزراء التونسي الحبيب الصيد إن الشعب التونسي لن يعطي الفرصة للمندسين من أجل تخريب البلاد ونشر الفوضى.

وأضاف الصيد، في كلمة له بعد اجتماع استثنائي للحكومة التونسية، أن الديمقراطية الشابة في تونس تواجه تحديات جسيمة على رأسها التحدي الأمني.

وتابع:" نسعى للتصدي للتحدي الاقتصادي الذي تواجهه البلاد وعقدنا عددا من الاتفاقات مؤخرا لتحسين الاقتصاد".

وقال الصيد إن :" حكماء تونس من أبناء الشعب يفهمون تماما ما تمر به البلاد ولن يسمحوا للفوضى أن تسود ونحن لا نزال نواجه العديد من المشاكل ولابد من إدراك أن مصلحة البلاد تعلو فوق كل ما عداها".

واجتمعت الحكومة التونسية اليوم لبحث التطورات الأخيرة عقب تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل والتنمية.

ودعا الصيد المواطنين إلى تفهم طبيعة الصعوبات التي تواجهها البلاد وجهود حلها مشيرا إلى أن الحكومة في اجتماع مفتوح من أجل إيجاد حلول ناجحة للمشاكل التي تواجه تونس؛ لكنه أكد أنه لا سبيل لحل المشاكل دون حوار ونقاش في إطار من الديمقراطية التي لا يجب التنازل عنها، على حد قوله.

وأكد رئيس الحكومة التونسية أن الشعب التونسي لن يعطي الفرصة للمندسين من أجل تخريب البلاد ونشر الفوضى.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قال في خطاب له حول الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت في بعض المناطق من بلاده، "إن تونس مستهدفة"، متهما ما سماه "أياد خبيثة" بتأجيج الأوضاع. ودعا السبسي الحكومة لتقديم مشروع للتخفيف من البطالة.

وأوضح السبسي أن هذه الاحتجاجات "طبيعية"، مشيرا إلى "الإرث" الاجتماعي الثقيل الذي وجدت حكومته نفسها أمامه عندما تسلمت السلطة.

وأكد الرئيس التونسي أنه "ليس هناك كرامة بدون شغل"، لكنه اعتبر أن "أياد خبيثة" تدخلت في المظاهرات، محددا إياها بكونها تنتمي إلى أحزاب مرخصة لها وأخرى تنشط في أحزاب محظورة، لافتا إلى أن "تنظيم الدولة " في ليبيا يريد استغلال الوضع الحالي.