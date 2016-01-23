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الذهب يتراجع مع صعود الأسهم والنفط

22/1/2016
سبائك ذهبية ـ أرشيف

تراجع سعر الذهب (الجمعة) بعدما لمح البنك المركزي الأوربي إلى مزيد من التيسير النقدي، ما أثر على اليورو وعزز الأسهم بقوة وهو ما نال بدوره من الإقبال على الأصول البديلة.

وقال رئيس المركزي الأوربي "ماريو دراجي" الخميس الماضي إن ضعف آفاق النمو والتضخم سيدفع البنك إلى مراجعة سياسته النقدية في مارس/آذار .

وقفزت العقود الآجلة للخام القياس العالمي "مزيج برنت" تسعة في المئة اليوم مع إقبال المستثمرين على تغطية مراكز بيع.

 وزاد هذا من الأقبال على الأصول، التي ينطوي الاستثمار فيها على مخاطر أكبر، ومنها الأسهم والسلع الأولية الصناعية.

 وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة وصولا إلى 1095.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

 وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية إلى 1096.30 دولار للأوقية.

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