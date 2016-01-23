إسماعيل هنية: لا نحضر لحروب جديدة مع إسرائيل

اسماعيل هنية_ ارشيف

قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت إن الحركة لا تحضر لحروب جديدة مع إسرائيل رغم قدرتها على مجابهة العدوان.

وذكر نائب رئيس المكتب السياسي لحماس "إسماعيل هنية" خلال لقاء لتكريم صحافيين حاصلين على جوائز دولية في غزة "لسنا بوارد التحضير لحروب جديدة لكن إذا فرضت على شعبنا فإنه قادر على الدفاع عن نفسه" .

واتهم هنية إسرائيل بالتلويح مجددا بلغة إعلامية سبق أن استخدمتها قبل الحروب السابقة على قطاع غزة.

واعتبر أن هذه التهديدات "محاولة لضرب معنويات الشعب وتبهيت عناصر القوة التي يملكها الشعب الفلسطيني والقفز على الإنجازات الهائلة التي حققها عبر سنوات المواجهة والمقاومة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا عن ضباط في الجيش الإسرائيلي قولهم إن حماس أتمت استعداداتها لمواجهة جديدة في قطاع غزة بما في ذلك إعادة ترميم أنفاق أرضية.

يذكر أن إسرائيل شنت ثلاث عمليات عسكرية على قطاع غزة وهى عملية الرصاص المصبوب في الفترة من شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2008 إلى 14 من يناير/كانون الثاني عام 2009 وعملية عامود السحاب في الفترة من 14 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012 وحتى 21 من الشهر نفسه وعملية الجرف الصامد في الفترة من 8 من يوليو/تموز عام 2014 وحتى 26 من شهر أغسطس/آب من العام نفسه.