البث الحي
منوعات

إسماعيل هنية: لا نحضر لحروب جديدة مع إسرائيل

23/1/2016
  اسماعيل هنية_ ارشيف

قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية حماس   اليوم السبت إن الحركة لا تحضر لحروب جديدة مع  إسرائيل رغم قدرتها على مجابهة العدوان. 

وذكر نائب رئيس المكتب السياسي لحماس "إسماعيل هنية" خلال لقاء لتكريم  صحافيين حاصلين على جوائز دولية في غزة "لسنا بوارد التحضير لحروب جديدة  لكن إذا فرضت على شعبنا فإنه قادر على الدفاع عن نفسه" .

واتهم هنية إسرائيل بالتلويح مجددا بلغة إعلامية سبق أن استخدمتها قبل الحروب السابقة على قطاع غزة.

واعتبر أن هذه التهديدات "محاولة لضرب معنويات الشعب وتبهيت عناصر القوة التي يملكها الشعب الفلسطيني والقفز على الإنجازات الهائلة التي حققها  عبر سنوات المواجهة والمقاومة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا عن ضباط في الجيش الإسرائيلي قولهم إن حماس أتمت استعداداتها  لمواجهة جديدة في قطاع غزة بما في ذلك إعادة  ترميم أنفاق أرضية.

يذكر أن إسرائيل شنت ثلاث عمليات  عسكرية  على قطاع غزة وهى عملية  الرصاص المصبوب  في الفترة من شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2008 إلى 14 من يناير/كانون الثاني عام 2009 وعملية عامود السحاب في الفترة من 14 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012  وحتى 21 من الشهر نفسه وعملية الجرف  الصامد في الفترة من 8 من يوليو/تموز  عام 2014 وحتى  26 من شهر أغسطس/آب من العام نفسه.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)