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وفاة "سارة" أسرع حيوان ثدي بري في العالم

22/1/2016
 أنثى الفهد

قالت حديقة حيوان في ولاية أوهايو الأمريكية إن انثى الفهد سارة – التي صنفتها مجلة ناشيونال جيوغرافيك في 2012 على أنها أسرع حيوان ثدي بري في العالم – توفيت عن عمر يبلغ 15 عاما.
 
 وقالت حديقة حيوان "سينسيناتي زو أند بوتانيكال غاردن" في بيان إن "سارة" جرى تخديرها يوم الأربعاء بسبب اعتلال صحتها.
 
ووفقا لحديقة الحيوان فإن متوسط عمر الفهد – وهو أسرع حيوان بري ثدي- يتراوح من ثمانية أعوام إلى 12 عاما.
 
 وأطلق وصف أسرع فهد على "سارة" عندما قطعت 100 متر في 5.95 ثانية أثناء تصوير فيلم خاص لناشيونال جيوغرافيك محطمة بذلك رقمها القياسي العالمي السابق البالغ 6.13 ثانية والذي كانت سجلته في 2009 .
 
وذلك الرقم القياسي كان أسرع بأكثر من ثلاث ثوان من العداء الجاميكي يوسين بولت حامل الرقم القياسي الأولمبي لنفس المسافة.
 
وقال مسؤولون بحديقة الحيوان إن التقديرات تشير إلى أن عدد الفهود في أنحاء العالم انكمش إلى 9000 – 12000 من حوالي 100 ألف في عام 1900 .

 

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