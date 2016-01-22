وزير الدفاع الأمريكي يلوح بتدخل بري ضد تنظيم الدولة

وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر -صورة أرشيفية

ألمح وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى إمكانية التدخل البري ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق ،وقال اليوم (الجمعة) إن "على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية استعادة مدينتي الموصل والرقة".

وأضاف كارتر في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي خلال وجوده بمنتدى دافوس بسويسرا "التحالف سيستعين بقوات برية لتحقيق هذا الهدف "

إلا أنه عاد وقال "سيتم إرسال المزيد من القوات البرية على الأرجح لدعم القوات التي تقاتل تنظيم الدولة لكن جزءا من الاستراتيجية أيضا تعبئة القوات المحلية وليس محاولة أن نحل محلها".

وتابع "يجب أن نقضي علي تنظيم الدولة في هذين المكانين "قاصدا الرقة والموص " وأود أن نحرز تقدما بهذا الصدد في أقرب وقت ممكن".

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن التحالف يستخدم الغارات والقنابل للسيطرة على الطرق بين المدينتين وقطع الاتصالات بينهما.

وقال "بالطبع سيفصل هذا المسرح العراقي عن المسرح السوري".

ويسيطر تنظيم الدولة على مدينة الموصل ثانية كبرى المدن العراقية منذ يونيو/حزيران 2014، وبعد سيطرته عليها اعلن "أبو بكر البغدادي" زعيم التنظيم إقامة ما أسماه دولة الخلافة الإسلامية في العراق والشام .

والرقة هي ثانية كبرى المدن السورية من حيث المساحة، وبعد سيطرة تنظيم الدولة عليها وإزالة الحدود بينها وبين مناطق نفوذه في العراق أعلن التنظيم أن الرقة هي عاصمة "الدولة الإسلامية في العراق والشام".