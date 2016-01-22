هاشتاج #ذكريات_يناير يستعيد أجواء "التحرير"

تنوعت أشكال الاحتجاج خلال الثورة المصرية

مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير دشن نشطاء مصريون هاشتاج #ذكريات_يناير استعادوا من خلاله أبرز الهتافات والكتابات التي ظهرت في هذا الوقت، وكذلك ذكرياتهم مع الاعتصام وميدان التحرير .

فقد كتب المشارك noprotestlaw : وأنت يا ظالم عاوز إيه ؟ عاوز الشعب يبوس رجليك لا يا ظالم مش هنبوس بكرة عليك بالجزمة ندوس .

وكتب محمود : اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام .. مش هنمشي هو يمشي .. يسقط يسقط حسني مبارك .

وكتب السيد غيت : عواصف الغضب تهب يوم جمعة الغضب على سماء القاهرة .

وعلق المخضرم على تواطؤ شركات الاتصالات يوم جمعة الغضب 28 من يناير عام 2011 حين شاركت قوات الأمن التي كانت تقتل المتظاهرين من خلال قطعها للاتصالات وكتب : فاكرين وسط الاشتباكات قطعوا كل الاتصالات.

وتمنى هاني الرحال قائلا : حق الشهداء مش هيضيع بإذن الله.

وكتب إسلام سمير : كنت واحد من الناس اللي بيتفرجوا على التليفزيون المصري ومصدق العياط والدموع والمؤامرات وكده .. سحرة فرعون.

وكتب رجل شرقي : راح الحاكم للسجان قاله اضرب في المليان

ورددت يمنى إيهاب أحد أكثر الهتافات ترديدا في الميدان في ذلك الوقت : يا مبارك يا طيار جبت منين سبعين مليار

وكتبت سهيلة عمران : عيش حرية عدالة اجتماعية ولا حاجة منهم تحققت .