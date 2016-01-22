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مقتل عائلة بكاملها في 4 غارات روسية بسوريا

22/1/2016

مقتل 7 من عائلة سورية واحدة في قصف روسي  – صورة أرشيفية

 تسببت 4 غارات روسية  بسوريا اليوم (الجمعة) في مقتل عائلة بكاملها مكونة من 7 أشخاص  في مدينة سرمدا الحدودية بريف إدلب ، بينما جُرح 12 شخصا آخرين.

وقالت  مصادر في الدفاع المدني لوكالة أنباء الأناضول، إن 4 غارات شنتها مقاتلات روسية، استهدفت الأحياء السكنية في المدينة المذكورة أدت  إلى  مقتل 7 أشخاص هم عائلة واحدة.

وأضافت المصادر، أن القصف، تسبب في دمار منزل العائلة التي قتل أفرادها، إلى جانب دمار جزئي، لحق بعض المنازل الأخرى المجاورة.

وكان 20 شخصاً، قتلو ليلة أمس الخميس، في غارات مماثلة، على عدة أحياء سكنية في مدينة الرقة شرق سوريا، فيما أكدت مصادر محلية أن أغلب الضحايا من ثلاث عائلات، وأن بينهم 10 أطفال.

وتتهم منظمات عالمية، من بينها منظمة العفو الدولية، روسيا بارتكاب ما يرقي الي جرائم الحرب  في سوريا، وتقول هذه الجهات إن الطيران الروسي قتل مئات المدنيين في سوريا منذ بداية مشاركته في الحرب السورية

وكانت روسيا قد أعلنت مشاركتها رسميا في الحرب السورية  في نهاية العام الماضي بحجة قتال تنظيم الدولة بينما تقول الولايات المتحدة ودول غربية أخري ان الطيران الروسي يقصف مقار ونقاط تابعة للمعارضة  السورية "المعتدلة " وأنه دخل الحرب من أجل مساندة نظام الرئيس السوري بشار الأسد  .

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