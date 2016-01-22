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مصر تنفي تعثرها في سداد مستحقات استيراد الغاز

22/1/2016

مصر تنفي عدم قدرتها على سداد مستحقات الشركات الموردة للغاز

نفى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) خالد عبد البديع (الجمعة) صحة ما نشر عن تراكم مستحقات متأخرة على مصر مؤكدا التزام بلاده بسداد قيمة شحنات الغاز الموردة إليها.

جاءت تصريحات "عبد البديع" بعدما قالت تقارير إعلامية (الخميس) إن شركة بي.بي غيرت وجهة ناقلة غاز طبيعي مسال كانت متجهة إلى مصر بسبب مشكلات في السداد ليتحول مسارها إلى البرازيل.

وأوضح  "عبد البديع" أن الشركة البريطانية الموردة للغاز حولت مسار شحنة الغاز إلى البرازيل بعد أن طلبت منها مصر تأجيل استلام  الشحنة إلى أغسطس/ آب نظرا لعدم احتياجها في حينه، وأشار إلى أن الشركة تفهمت ذلك.

يذكر أن مصر تستورد مصر حاليا نحو ست إلى ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا قيمة الواحدة ما بين 20 مليونا و25 مليون دولار، وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.

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