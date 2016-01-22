محكمة أمريكية تقضي بسجن ضابط سابق 263 عاما

قضت محكمة أمريكية بسجن شرطي سابق في أوكلاهوما سيتي 263 عاما في أقصى عقوبة ممكنة لاغتصابه أربع نساء والاعتداء على أخريات خلال فترة خدمته.

وبحسب رويترز فقد خلصت هيئة محلفين في ديسمبر الماضي إلى أن "دانييل هولتزكلو" البالغ من العمر 29 عاما مذنب في 18 من إجمالي 36 تهمة اعتداء جنسي منها الاغتصاب.

وقال عدد من ضحايا الضابط للمحكمة إن هذا الرجل دمر حياتهن، فيما قال مدعون إن الضابط السابق اعتدى على السيدات اللائي كن يرتكبن مخالفات قانونية على أمل أن القضاء لن يعتد بكلامهن .

وقال مدعون إن هولتزكلو ارتكب جرائمه خلال الفترة بين ديسمبر 2013 ويونيو 2014 مستهدفا ضحاياه من مناطق فقيرة في أوكلاهوما سيتي.