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لبن الخيل رهان كازاخستان بعد انهيار سعر النفط

22/1/2016

تمتلك كازاخستان نحو مليوني رأس من الخيول ـ أرشيف

منيت كازاخستان بخسائر فادحة جراء تراجع أسعار النفط وتأمل بأن تعزز عائداتها من الصادرات من خلال بيع منتج جديد للأسواق العالمية ألا وهو حليب الخيل المجفف.

وكتب أصيل خان ماميتبيكوف وزير الزراعة في كازاخستان على صفحته في فيسبوك اليوم الجمعة يقول "الحليب المجفف من 100 ألف من الأفراس يمكن أن يباع بنحو مليار دولار في العام".  

وأضاف أن بلاده بها نحو مليونين من أنواع الخيول في مناطق السهوب الشهيرة بكازاخستان التي تصل مساحتها الى دول أوروبا الغربية مجتمعة.

وقال الوزير "لذا فان المشروب الوطني للبلاد يمكن ان يصبح موردا رئيسيا لعائدات التصدير البالغة الأهمية في الوضع الحالي".

وقال البنك المركزي في كازاخستان إن عائدات العملة الصعبة للبلاد تراجعت بواقع الثلين بسبب انخفاض أسعار النفط.

وسيباع منتج حليب الخيل المجفف تحت الاسم التجاري "ساوميد".

كان رائد الفضاء الكازاخستاني أيدين أيمبيتوف قد اصطحب معه بعضا من حليب الخيل المجفف إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر أيلول الماضي.

ويستخدم سكان كازاخستان حليب الخيل بعد تخميره لكن هذا المنتج الكحولي اللاذع الطعم يتعذر شحنه وتصديره لمسافات بعيدة لأنه يفسد بسرعة.

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