كيري يحث الغرب على زيادة معونات اللاجئين

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري (الجمعة) إنه يتعين أن تزيد دول العالم تبرعاتها بنسبة 30 في المئة لمعالجة أزمة اللاجئين العالمية غير المسبوقة.

وأضح كيري خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه طبقا للخطط الأمريكية، يتعين زيادة المساهمات السنوية من عشرة ملايين دولارات حاليا إلى 13 مليار دولار.

وطالب "كيري" الزعماء الحكوميين وكبار رجال الأعمال الذين اجتمعوا في منتجع دافوس السويسري ببذل الجهود لتقديم مزيد من الفرص بشكل كبير لإعادة توطين اللاجئين بشكل دائم.

وأضاف أن "الهدف هو إلحاق مليون لاجئ إضافي من الأطفال بالمدارس وتوفير عمل قانوني لمليون لاجئ آخر".

وأشار كيري إلى أن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" سيناقش خطته عندما تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك اجتماعها في سبتمبر القادم.

وأشارت أحدث تقديرات الامم المتحدة من أواخر العام الماضي إلى أن الأزمة السورية زادت إجمالي عدد الأشخاص الذين فروا من الصراعات أو الجوع إلى رقم قياسي بلغ 60 مليون شخص.